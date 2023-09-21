«Подзатыльники, поцелуи»: экс-игрок «Зенита» рассказал, какие меры принимал Спаллетти

Полузащитник «Текстильщика» Алексей Евсеев рассказал о времени, когда он выступал за ФК «Зенит». Оказалось, что главный тренер Лучано Спаллетти давал подзатыльники или мог пнуть по попе.

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Алексей Евсеев, запустивший свою игровую карьеру футболиста в составе сине-бело-голубых, рассказал о бывшем наставнике петербуржцев Лучано Спаллетти. По его словам, итальянец сильный специалист, а также хороший психолог и тактик, сообщает Газета.ру.

Футболист отметил, что Спаллетти мог дать поучительный подзатыльник или пнуть по попе. Кроме того, тренер также мог пожалеть, обнять или поцеловать игрока.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что агент бразильского футболиста Клаудиньо рассказал, каким видит будущее своего клиента. Луис Фернандо Гарсия заявил, что его полузащитник останется в петербургском «Зените».