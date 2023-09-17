Агент Клаудиньо заявил, что бразилец не покинет «Зенит» зимой

Агент бразильского футболиста Клаудиньо рассказал, каким видит будущее своего клиента. Луис Фернандо Гарсия заявил, что его полузащитник останется в петербургском «Зените».

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Агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия заявил, что футболист не покинет стан сине-бело-голубых этой зимой. По его словам, у него нет таких планов, сообщает Sport24.

Отметим, что в текущем сезоне игрок отыграл восемь матчей во всех турнирах. Ему удалось отличиться двумя голами и сделать две голевые передачи. Действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что бывший нападающий петербургского “Зенита” Малком может вернуться в Российскую премьер-лигу. Такую возможность допустил его агент Луис Фернандо Гарсия. Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны.