Бразилец Малком может вновь оказаться в РПЛ

Бывший нападающий петербургского “Зенита” Малком может вернуться в Российскую премьер-лигу. Такую возможность допустил его агент Луис Фернандо Гарсия.

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Гарсия рассказал, что они с Малкомом готовы рассмотреть возможность возвращения в РПЛ, если в будущем поступят предложения из России, сообщает Газета.ру.

Отметим, что 3 августа Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма трансфера оценивалась в сумму порядка 60 миллионов евро. Сумма поступит частями, до конца сезона 2023/24.

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук заявил о возвращении в ближайшее время экс-форварда команды бразильца Малкома. По его словам, футболист вернется, чтобы попрощаться с болельщиками, как и обещал.