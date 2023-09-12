Тимощук рассказал, что Малком вернется в Петербург на прощание

Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук заявил о возвращении в ближайшее время экс-форварда команды бразильца Малкома. По его словам, футболист вернется, чтобы попрощаться с болельщиками, как и обещал.

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Анатолий Тимощук рассказал, что бывший игрок сине-бело-голубых Малком прилетит обратно в город на Неве. Тренер заявил, что бразилец пообещал попрощаться с болельщиками, сообщает Советский спорт.

Напомним, что летом Малком перебрался из стана петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. Этот трансфер стал рекордным для российского футбола. В составе петербуржцев он провел 109 матчей, отметившись 42 голами и 24 ассистами.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о необходимости диалога с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросу участия российских атлетов в Олимпийских играх 2024. По его словам, даже применяется минимальные требования, но без подписания деклараций.