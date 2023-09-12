Министр спорта РФ Матыцин рассказал, что российские спортсмены должны участвовать на ОИ-24 без подписания деклараций

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о необходимости диалога с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросу участия российских атлетов в Олимпийских играх 2024. По его словам, даже применяется минимальные требования, но без подписания деклараций.

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Матыцин рассказал, что многие российские спортсмены не смогут принять участие в соответствии с тем регламентом, который определили Международный олимпийский комитет и федерации. По его словам, это дискриминация и политизация, и всем это понятно, сообщает РИА Новости.

Глава Минспорта России заявил, что ведомстве необходимо договориться с МОК и федерациями касательно тех спортсменов, которые еще могут принять участие в Играх. По его словам, могут соблюдаться минимальные требования, но без подписания деклараций.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что спортсмены, которые представляли Санкт-Петербург на первенстве мира по спортивному туризму заняли первое место. А серебро взяли участники из Подмосковья. Ребята сплавлялись по рекам Кольского полуострова.