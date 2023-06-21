Спортсмены Петербурга взяли золото на первенстве мира по спортивному туризму

Спортсмены, которые представляли Санкт-Петербург на первенстве мира по спортивному туризму заняли первое место. А серебро взяли участники из Подмосковья. Ребята сплавлялись по рекам Кольского полуострова.

Фото: скриншот Google maps

Юные петербуржцы взяли первенство мира по спортивному туризму на Кольском полуострове. А второе место, с отрывом в два очка, заняли воспитанники детского экологического центра «Островок» из Ступина Московской области. Об этом сообщает 360.

Известно, что участники сплавлялись по одним из самых сложных и непредсказуемых по прохождению рекам на севере России — Умба и Тумча на Кольском полуострове.

Спортсмены двигались на двух катамаранах. И преодолели на них водный маршрут в 160 километров.

Прежде всего судьи смотрели на сложность, полезность, новизну и безопасность маршрута. По этим критериям специалисты и выставляли оценки ребятам.