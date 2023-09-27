В Петербурге стремительно сокращается количество свободных складов

В Северной столице почти не осталось доступных складских помещений. Сложившуюся ситуацию частично можно объяснить повышенным интересом маркетплейсов к региону.

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В пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers сообщили, что с начала года в Петербурге и на территории близлежащих районов Ленобласти ввели в эксплуатацию почти 241,5 тысячи «квадратов» качественных складских объектов. Уточняется, что такой показатель на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако за резким ростом объема предложения на рынке не последовало увеличение объема свободных качественных складских площадей. Таким образом, к концу сентября уровень вакантных площадей в этом сегменте составил только 0,4%, или примерно 15 тысяч квадратных метров площади.

Причинами занятости складских помещений является рост интереса к региону у маркетплейсов, российских производственных компаний, а также у операторов, оказывающих услуги ответственного хранения.

Эксперты полагают, что высокий спрос со стороны арендаторов сохранится до конца года, что может привести к дальнейшему росту арендных ставок.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что января по август каждый 20 горожанин брал в дополнение к новой квартире кладовку.