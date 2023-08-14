С начала года каждый 20 петербуржец брал в дополнение к новой квартире кладовку

За первое полугодие кладовые в Санкт-Петербурге стали пользовать большой популярностью, одновременно с этим они подорожали сразу на 9%.

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Так, один «квадрат» кладовки теперь стоит около 105 тысяч рублей, сообщает АНБ со ссылкой на данные консалтингового центра «Петербургская недвижимость». С начала года в дополнение к новой квартире кладовкой обзавелся каждый 20-ый петербуржец.

Аналитики отметили, что на конец июля рынок недвижимости города на Неве представили 4 400 кладовых помещения в 57 ЖК. Как оказалось, большая часть кладовок (85%) размещены на подземных этажах, а остальные находятся чуть выше первого.

Специалисты дополнили, что самое большое увеличение спроса на кладовые фиксируется в ЖК высокого класса. Здесь помещения подорожали на 44%, в результате цена достигла 217 тысяч рублей за «квадрат».

Предполагается, что кладовые стали так популярны из-за сокращения площади самих квартир.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жители Северной столицы бросились скупать загородные дома.