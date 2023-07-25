Петербуржцы снова бросились скупать загородные дома

Жители Петербурга и Ленобласти массово скупают загородные дома, популярность которых увеличилась вдвое по сравнению с первым кварталом текущего года.

Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Так, в общей сложности было продано 2,6 тысяч участков, сообщает «МК в Питере». Таким образом, покупательская потребность на первичном рынке недвижимости увеличилась в два раза по сравнению с началом 2023 года.

Чаще всего горожане берут участки без подряд. Эксперты полагают, что объем спроса сейчас сопоставим со временем пандемии, когда за квартал обычно заключалось по 2,5-3,2 тысячи сделок. При этом весна и лето традиционно остаются наиболее активными периодами для приобретения дачных домов.

Отмечается, что около половины всех сделок приходится на участки, которые расположены в 20-40 километрах от города, а еще четверть — на объекты, от которых дорога до КАД составит около 20 километров.

А вот реже всего жители Петербурга и Ленобласти обращают внимание на участки, которые расположены дальше КАД на 80 и больше километров.