Во Фрунзенском районе агрессивному мужчине с ножом под горячую руку попались первокурсник и случайный прохожий

В Петербурге двух прохожих экстренно госпитализировали с ножевыми ранениями шеи после встречи с агрессивным мужчиной. Был возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Фото: Baltphoto

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел во Фрунзенском района. Утром 25 сентября в полицию поступило сообщение о ножевом ранении на Лиговском проспекте. Несколько позже об аналогичном случае сообщила женщина с улицы Прилукской.

Позже был задержан подозреваемый в произошедшем, которым оказался 38-летний гражданин республики Армения, не имеющий регистрации на территории РФ. По версии правоохранителей, сначала злоумышленник напал на случайного прохожего, следуя по Лиговскому проспекту, и нанес ему удар ножом в шею. Затем на улице Прилукской агрессивного мужчину не повезло встретить первокурснику. Молодой человек также получил удар в шею.

Обоих пострадавших госпитализировали с колото-резанными ранениями в состоянии средней степени тяжести. Позже студента отпустили домой.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Злоумышленника поместили в ИВС.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Можайской улице неработающий горожанин исколол ножом легкие и живот сожительницы.