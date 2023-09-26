На Можайской неработающий петербуржец исколол ножом легкие и живот сожительницы

В Адмиралтейском районе петербурженка получила несколько тяжелых ранений от сожителя. Дело было квалифицировано как «покушение на убийство».

Фото: Pxhere

Инцидент произошел на Можайской улице ночью 25 сентября, стало известно Санкт-Петербург.ру от источника в правоохранительных органах. Тогда в экстренные службы обратился очевидец, который пояснил, что в квартире ножевое ранение.

По указанному адресу задержали подозреваемого, которым оказался 37-летний неработающий горожанин, который нанес множественные проникающие колото-резанные ранения области живота и легких 29-летней сожительнице. Последняя имеет регистрацию в квартире на Можайской.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Злоумышленника поместили в ИВС. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Василеостровском районе женщина ударила сожителя ножом в живот и призналась в этом полиции.