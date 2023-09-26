Предприниматель «телепортировал» молоко из Петербурга в Астрахань меньше чем за полчаса

В Астрахани выявили факт сомнительной транспортировки молочной продукции. Данные, внесенные предпринимателем в систему, оказались из серии фантастики.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия сообщили, что один из бизнесменов, который занимается реализацией животноводческой продукции на территории Астраханской области, подтвердил в специальной системе, что молоко из Петербурга в Астрахань прибыло за 25 минут.

Специалистам это показалось странным, ведь, на самом деле, чтобы преодолеть маршрут длиной больше чем 2,1 тысячи километров, нужен как минимум день. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что уполномоченное лицо погасило ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на молочную продукцию, которая была транспортирован за нелогичный период времени.

Отмечается, что в адрес бизнесмена направили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в семи из десяти случаев жителям Северной столицы предлагают откровенный фальсификат вместо молока.