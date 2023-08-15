В семи из десяти случаев петербуржцам предлагают откровенный фальсификат вместо молока

В Северной столице провели исследование нескольких марок молока и выяснили, что в ряде случаев вместо натурального продукта горожанам предлагают разбавленную жидкость без молочного жира, что является фальсификатом.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Проверку провели эксперты Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», подведомственной Россельхознадзору. В общей сложности специалисты проверили 10 марок ультрапастеризованного молока, которые стоят на полках петербургских магазинов.

Как оказалось, ни одна из пачек не соответствовала обязательным требования. При этом в семи из них и вовсе не нашлось молочного жира, сообщает пресс-служба организации потребителей «Общественный контроль».

Примечательно, что есть и такие молочные продукты, которые лишены молочного жира, но все равно имеют маркировку «Честный знак». Как отметили эксперты, это не всегда гарантирует качество.

По результатам экспертизы ее материалы передали в Роспотребнадзор и Россельхознадзор для принятия необходимых мер в отношении продавцов и производителей.

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