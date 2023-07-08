Роспотребнадзор рассказал какие восемь продуктов вызывают реакцию у 90% аллергиков

Роспотребнадзор заявил, что каждый третий россиянин страдает от аллергии.

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В России каждый третий взрослый человек страдает от аллергических реакций. А у детей этот недуг встречается у каждого четвертого. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Так, чаще всего аллергии проявляют себя с помощью таких симптомов как ринит, дерматит и бронхиальная астма. Такие реакции чаще всего появляются на пыльцу, пылевых клещей, бытовую химию, лекарства, на шерсть животных и различную пищу.

В частности, аллергенами могут служить около 160 различных продуктов питания. Но только восемь из них вызывают реакции у 90% аллергиков. Это яйца, молоко, рыба, морепродукты арахис, лесные орехи, соя и пшеница.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице зафиксировали единичные случаи больных менингококковой инфекцией.