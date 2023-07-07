В Роспотребнадзоре рассказали, как может проявить себя менингококковая инфекция

В Петербурге зафиксировали единичные случаи больных менингококковой инфекцией.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Северной столице начали фиксировать пациентов с менингококковой инфекцией. Однако случаи пока единичны. Об этом сообщает патрульный Петербурга с ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора.

Известно, что чаще всего это острое заболевание передается воздушно-капельным путем. Но иногда и контактно-бытовым.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что протекает болезнь у инфицированных людей по-разному. Также как и форма болезни может отличаться. От бессимптомной, до легкой и тяжелой.

В частности, при легких формах менингококковой инфекции симптомы начинают напоминать ОРВИ. Так, заболевший может чувствовать слабость, насморк и лихорадку.

В тяжелых формах симптомы более серьезные. Зачастую пациент чувствует сильную головную боль, испытывает светобоязнь, а также страдает от тошноты и напряженности мышц шейного отдела.