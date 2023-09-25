Петербургский «Каравай» купил завод в Подмосковье

Петербургская компания «Каравай» приобрела контрольный пакет акций завода в Подмосковье. Однако детали сделки не разглашаются.

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В Северной столице компания «Каравай» стала владельцем «Щелковохлеб» в Подмосковье. Сумма и прочие детали сделки не разглашаются, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу петербургской организации.

Отметим, что петербургская компания является одним из крупнейших производителей хлеба. Так, она занимает порядком 30% на рынке культурной столицы. Компании удалось выручить 7,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 310 млн рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что российские активы автомобильного производства Hyundai в Петербурге в ближайшее время перейдут в собственность отечественной компании. Однако имя нового владельца не разглашается. Стороны планируют заключить сделку с обратным опционом.