Новым владельцем петербургского завода Hyundai станет российская компания

Российские активы автомобильного производства Hyundai в Петербурге в ближайшее время перейдут в собственность отечественной компании. Однако имя нового владельца не разглашается. Стороны планируют заключить сделку с обратным опционом.

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В понедельник, 25 сентября, стало известно, что активы Hyundai в Петербурге приобретет российская компания. Сделку планируется заключить с опцией обратного выкупа на два года, сообщает ТАСС.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что окончательное решение о будущем петербургского завода будет принято в ближайшее время.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице расширят особую экономическую зону «Санкт-Петербург» с помощью бывшего завода Toyota в Шушарах. Работы по развитию инфраструктуры планируется начать в 2025 году.