В Петербурге бывший завод Toyota станет частью площадки ОЭЗ

В Северной столице расширят особую экономическую зону «Санкт-Петербург» с помощью бывшего завода Toyota в Шушарах. Работы по развитию инфраструктуры планируется начать в 2025 году.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Территорию бывшего завода Toyota в Шушарах присоединят к площадке особой экономической зоны «Санкт-Петербург». Площадь участка составляет порядка 127 гектаров, сообщает ТАСС.

Генеральный директор АО ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева рассказала, что реконструкцию планируется завершить к 2028 году. Всего планируется инвестировать в 15,4 миллиарда рублей. Организация планирует получить соответствующее разрешение до конца 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге продолжают судьбу завода Hyundai, на которой претендуют две компании. Так, новыми владельцами хотят стать компания AGR и калининградский «Автотор».