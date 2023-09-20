В Петербурге до конца месяца хотят решить судьбу завода Hyundai

В Петербурге продолжают судьбу завода Hyundai, на которой претендуют две компании. Так, новыми владельцами хотят стать компания AGR и калининградский «Автотор». Один претендент не хочет делать публичных заявлений о возобновлении производства, а второй открыто заявил о желании выпускать машины и двигатели.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На завод производителя автомобилей Hyundai претендуют сразу два автодилера – AGR и калининградский «Автотор». Окончательное решение хотят принять до конца сентября, сообщает АБН.

Известно, что в зависимости от того, кто станет новым владельцем автозаводов, будет решаться судьба не только производства, но и занятость сотрудников предприятия,, которые остаются без работы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на территории особой экономической зоны «Новоорловская» в Северной столице откроют производство натуральной косметики и бытовой химии. Предполагается, что объем инвестиций в проект составит около полутора миллиарда рублей.