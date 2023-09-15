В ОЭЗ «Санкт-Петербург» появится завод по производству косметики за 1,5 млрд рублей

На территории особой экономической зоны «Новоорловская» в Северной столице откроют производство натуральной косметики и бытовой химии. Предполагается, что объем инвестиций в проект составит около полутора миллиарда рублей.

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Открытием нового производства займется компания «Леврана». Завод разместится на площади примерно 30 тысяч «квадратов», сообщает АБН. Отмечается, что объект обустроят, учитывая принципы бережливого производства.

После появления завода компания намерена поставлять свою продукцию и за пределы России. Благодаря новой площадке численность сотрудников на предприятии будет увеличена в два раза.

Интересно то, что отработке эффективной организации рабочего пространства помогло участие в проекте «Производительность труда». Так, были оптимизированы процессы на производстве, а объемы продукции одной из линеек увеличились на 165%, время производственного цикла при этом сократилось почти на 60%.

Допускается, что новый завод в ОЭЗ «Санкт-Петербург» заработает в 2024 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице под конец августа одобрили строительство трех новых заводов на территории особой экономической зоны. Инвесторы оказались готовы вложить в проект 4 миллиарда рублей.