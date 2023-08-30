В Петербурге построят три новых завода на территории ОЭЗ

В Петербурге одобрили строительство трех новых заводов на территории особой экономической зоны Северной Столицы. Инвесторы готовы вложить в проект 4 миллиарда рублей.

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В Петербурге начнется строительство трех предприятий, самым крупным из которых станет проект по выпуску дженериков и инновационных препаратов, которые ранее не производились на территории России. На реализацию данной задумки удалось привлечь 2 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также будет создано производство по разработке и выпуску электроники. Планируется что на предприятии будут создавать материнские платы, контроллеры управления приводами, контроллеры АСУ ТП, модули системы интернета вещей, а также готовые электронные узлы по кооперации с отечественной промышленностью. Данный проект привлек 1,6 миллиарда рублей.

Оставшиеся средства будут инвестированы в создание производства по выпуску автоматизированных складских, подъемно-транспортных и робототехнических систем. Ожидается, что все предприятия создадут более 600 новых рабочих мест.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что власти Культурной столицы намерены отремонтировать 250 километров городских дорог.