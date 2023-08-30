В Петербурге отремонтируют 250 километров городских улиц

В Культурной столице планируется провести ремонт 250 километров дорог до конца 2023 года. Стоимость данных работ оценивается в 12 миллиардов рублей.

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Отмечается, что в сентябре планируется начать ремонт 21 магистрали. Во время данных работ будет уделено особое внимание организации безопасности дорожного движения на участках, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Власти города намерены направить на данный проект 12,2 миллиарда рублей. Помимо городского бюджета будут привлечены федеральные средства.

Главной причиной начала восстановления дорог в городе стал прошедший в Культурной столице саммит «Россия-Африка». Он показал, что в некоторых районах города необходимо провести благоустройство транспортной инфраструктуры.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил, что в Пушкинском районе Петербурга началось строительство нового инновационного образовательного центра «ИТМО Хайпарк».