В Петербурге началось строительство образовательного центра «ИТМО Хайпарк»

В Пушкинском районе Петербурга началось строительство нового инновационного образовательного центра «ИТМО Хайпарк». Главный учебный корпус должен быть построен к лету 2025 года.

Фото: baltphoto/Николая Овсянников

Руководство смольного и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков прибыли на церемонию закладки первого камня. Участники мероприятия также показали на цифровой панели характеристики будущего образовательного центра.

Согласно планам, главный корпус должен быть готов к 2025 году. Также к этому времени планируется закончить часть общежитий и энергоцентр. Общая площадь проекта составила 66,5 тысячи квадратных метров.

Два первых общежития будут рассчитаны на 1100 студентов и будут состоять преимущественно из одно и двухкомнатных квартир. Главный корпус на 1600 учебных мест будет в виде единого архитектурного ансамбля из девяти зданий, которые соединит общая крыша.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры Петербурга профинансирует реставрацию особняка Половцева.