Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры Петербурга профинансирует реставрацию особняка Половцева

В Петербурге есть сказочное место на Большой Морской улице — особняк Половцова. Здание поражает не только своим внутренним убранством — шелк, золото, дерево и мрамор, но и богатой историей. Специалисты Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге заявили о намерении принять финансовое участие в реставрации Ореховой гостиной в особняке.

Фото предоставлено Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге

Первая информация о владельцах особняка на Большой Морской улице в Петербурге берет относится ко второй половине 18-го века. Купец из Франции выкупил здание у поручика Марка Васильева. Последующие владельцы часто меняли внешний и внутренний облик особняка. Спустя почти сто лет особняк перешел во владения барона Александра Штиглица. Здание стало приданым для его приемной дочери Надежды Михайловны, вышедшей замуж за историка, мецената Александра Половцева. По его инициативе особняк пережил серьезные перемены под руководством приглашенного архитектора Шмидта. Так, фасады были облицованы розовым мрамором в лучших канонах неоренессанса.

Реновацией интерьеров занялся архитектор Николай Брюллов, который акцентировал внимание внутреннего убранства на гобеленах. Архитектор отталкивался от любви Александра Половцева к коллекционированию и его страсти к миру искусства.

Позже свою лепту в обустройство внутреннего интерьера внес архитектор Максимилиан Месмахер. Его работа была сконцентрирована на преображении вестибюля, парадной лестницы, галереи и гостевых парадных залах второго этажа. К тому же архитектор решил вдобавок изменить фасады, выходящие на набережную реки Мойки, а также добавил западный двухэтажный флигель.

Ближе к середине 19 века особняк становится местом, куда съезжались все сливки высшего общества. Праздные вечера здесь любили проводить не только аристократы и чиновники, но и члены императорской семьи, в том числе Александр III лично играл в бильярд в кабинете Половцева. Император к тому же был посаженным отцом на свадьбе владельца особняка с Надеждой Михайловной. Торжество проходило в Белом зале. А в первой половине 20 века здесь устраивали литературные вечера Сергей Есенин и Николай Клюев.

В 1934 году особняк перешел в собственность Союза архитекторов России и стал Домом архитектора. Это позволило сохранить большую часть интерьеров. В годы Советского союза особняк стал местом, куда съезжалась вся творческая интеллигенция Ленинграда. Поэтому здесь часто проходили как творческие, так и профессиональные мероприятия.

Ореховая гостиная является одним из роскошных залов особняка Половцева, проектированием которой в своем время занимался архитектор Месмахер. Когда здание служило для семьи Половцевых домом, домашние проводили в Ореховой гостиной обеды и ужины. А в советские дни здесь работал ресторан “Дом Архитектора”.

Фото предоставлено Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге

В 2012 году особняк открыл двери для строителей, которые приступили к плановой широкомасштабной реставрации здания. Так, специалисты укрепили фундамент, восстановили остекление крыши, а также отреставрировали кровлю и парадные интерьеры. Но спустя шесть лет Ореховая гостиная оказалась объята пламенем. Поэтому было принято решение о переносе реставрационных работ в оставшихся помещениях особняка.

Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге решил профинансировать реставрацию Ореховой гостиной спустя пять лет после пожара. Приступить к выполнению намеченного плана планируется в первой половине 2024 года.