В Петербурге внесли изменения в проект реставрации консерватории на Театральной

В Петербурге специалисты решили переработать проект реконструкции Санкт-Петербургской консерватории. Такое решение принято из-за проблем с поставками необходимого оборудования.

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В Северной столице решили отреставрировать консерваторию, расположенную на Театральной площади. Изменения в новом проекте затронули инженерные сети и инженерное оборудование, сообщается в опубликованном Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) акте историко-культурной экспертизы обновленного реставрационного проекта.

В ведомстве рассказали, что такое решение обусловлено проблемами с поставками оборудования. Также специалисты решили увеличить объем работ после изменения предмета охраны помещения.

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