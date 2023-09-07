Петербургский хирург жертвует всю зарплату на реставрацию 200-летней усадьбы

Хирург из Санкт-Петербурга приобрел старинный дом под Выборгом и намерен обустроить его на всю зарплату. Мужчина признает, что такая покупка стала одной из самых тяжелых решений в его жизни, однако поступить иначе никак не мог.

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Старинную финскую усадьбу на десять гектаров петербуржец приобрел семь лет назад. Здание было заброшено еще в конце прошлого века, а для его реставрации понадобится огромная сумма, сообщает «Петроград».

Речь идет о 200-летней усадьбе Киискиля на реке Киискийоки, сейчас она носит название Ершовка. Объект возвели в 1816 году по проекту французского архитектора Луи Пьера Дюфурни де Вилье.

Отмечается, что после национализации в здании находились дом инвалидов, детский дом, а также пионерский лагерь. Позже его приобретет петербуржец,планирующий обустройство дачи . Но не все так просто, поэтому хирург уже не уверен, что покупка усадьбы оказалась верным решением. Тем не менее, поступить по-другому он не мог.