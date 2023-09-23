После отравления детей в Петербурге комбинаты социального питания ждут проверки

Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга проведет проверку комбинатов социального питания. Мероприятия закончатся только к 11 декабря.

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В пресс-службе КСП сообщили, что на территории Северной столицы организована выборочная проверка Управления социального питания и подведомственных ему организаций. В ходе мероприятий специалисты посмотрят финансово-учетные документы, а также состояние школьных пищеблоков. Кроме того, будут изучены условия хранения и приготовления еды.

В ходе проверок эксперты выяснят, устранены ли нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленные в 2022 году. Также будет дана оценка закупкам и результативности использования имущества Петербурга.

Результаты проведенных мероприятий будут направлены городским властям.

Напомним, что массовое отравление произошло в петербургской школе № 608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой. Тогда число пострадавших превысило 50 человек.