В ходе скандала с женой на Кондратьевском петербуржец получил тяжелое ножевое

Правоохранители калининского района задержали 40-летнюю петербурженку после конфликта с супругом. Последний отправился в больницу с тяжелым ножевым ранением.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 20 сентября около двенадцати часов ночи в полицию поступило сообщение, что на Кондратьевском проспекте скандалят муж и жена. По прибытию на место в квартире с непроникающим колото-резаным ранением в переднюю брюшную стенку и алкогольной интоксикацией был найден 45-летний горожанин. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Здесь же задержали 40-летнюю супругу пострадавшего. По версии следствия, она после совместного распития спиртных напитков поссорилась с мужем и ударила его ножом. Злоумышленницу поместили в СПСЗЛ.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленинградской области на заводе мигрант устроил ссору с женой и несколько раз ударил ее ножом.