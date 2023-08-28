В Ленобласти на заводе мигрант устроил ссору с женой и несколько раз ударил ее ножом

В Ломоносовском районе Ленобласти на заводе мигрант во время ссоры набросился на свою жену с ножом. Пострадавшей потребовалась госпитализация, злодей задержан.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в воскресенье, 27 августа, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении на предприятии Ломоносовского района.

Правоохранители установили, что в этот день 53-летний мигрант во время ссоры ударил ножом свою 47-летнюю жену. Женщину с различными ранениями госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Волосовском районе Ленобласти во время распития алкоголя между мигрантом и уроженцем Дагестана вспыхнул конфликт, в ходе которого мигрант ударил собутыльника ножом.