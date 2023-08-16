В Ленобласти мигрант зарезал дагестанца во время распития алкоголя

В Волосовском районе Ленобласти во время распития алкоголя между мигрантом и уроженцем Дагестана вспыхнул конфликт, в ходе которого мигрант ударил собутыльника ножом. От полученных ран пострадавший скончался.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 15 августа, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в одном из поселков Волосовского района. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили труп 47-летнего уроженца Дагестана.

Полицейские установили, что 44-летний мигрант ударил собутыльника ножом во время распития алкогольных напитков. От полученных травм мужчина скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Приморском районе задержаны двое мужчин, которых подозревают в убийстве генерального директора одной их строительных компаний Петербурга.