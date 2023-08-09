Задержаны подозреваемые в убийстве гендиректора строительной фирмы в Петербурге

В Приморском районе задержаны двое мужчин, которых подозревают в убийстве генерального директора одной их строительных компаний Петербурга. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ранее оба преступника были судимы.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 7 августа правоохранители установили личности возможных участников преступления, совершенного 5 августа на строительной площадке около Глухарской улицы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое петербуржцев.

Одному из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а другой пока остается под надзором правоохранителей. Ранее оба мужчины были судимы по различным статьям – кража, приготовление к преступлению, действия с наркотиками.

Ранее Санкт-Петербург сообщал о задержании молодого человека по подозрению в убийстве гостя на дне рождения.