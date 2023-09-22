После уничтожения огнем 600 «квадратов» склада на 4-м Предпортовом проезде прокуратура проводит проверку

Ночью в Московском районе Санкт-Петербурга больше 40 спасателей тушили склад. В общей сложности огонь охватил 600 квадратных метров площади. Причины возгорания теперь устанавливает прокуратура.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Инцидент произошел около трех часов ночи 22 сентября на 4-м Предпортовом проезде. Оказалось, что вспыхнул склад с бумагой и картоном, огонь охватил в том числе и деревянные конструкции внутри здания. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Московского района, было уничтожено 600 «квадратов» площади помещения.

Обстоятельства и причины пожара в настоящее время устанавливают специалисты. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по факту возгорания.

Известно, что огонь тушили 41 спасатель и 10 машин от МЧС. В 02:58 пожару был присвоен дополнительный номер 1 БИС, локализовали его в 03:28. Дополнительный номер убрали в 04:20.

Сведения о пострадавших в результате произошедшего пока не поступали. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что поздним вечером 21 сентября после пожара в двухкомнатной квартире на Опочинина госпитализировали одного человека.