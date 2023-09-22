Поздним вечером после пожара в «двушке» на Опочинина госпитализировали одного человека

Накануне поздно вечером в одном из домов Василеостровского района произошел квартирный пожар. В результате помощь врачей понадобилась одному человеку.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Около 23:44 вечера 21 сентября в экстренные службы поступило сообщение, что на улице Опочинина горит жилое помещение. Огонь охватил двухкомнатную квартиру К моменту прибытия специалистов обгорел «квадрат» площади.

Пожар потушили уже в 23:58, однако без пострадавших не обошлось. После устранения возгорания помощь врачей понадобилась одному человеку, которого экстренно госпитализировали в медучреждение.

На месте работали две машины от МЧС и 10 человек личного состава. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на улице Ушинского 16 человек эвакуировали из-за пожара в трехкомнатной квартире.