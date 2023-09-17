На Ушинского 16 человек эвакуировали из-за пожара в «трешке»

В Калининском районе Петербурге утром вспыхнул пожар в трехкомнатной квартире. Из-за возгорания спасателям пришлось эвакуировать 16 человек.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В воскресенье, 17 сентября, в 07:01 поступило сообщение о пожаре в доме №17, корпус 1, по улице Ушинского. Оказалось, что в трехкомнатной квартире горит обстановка на площади 18 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

В ведомстве отметили, что пожар был ликвидирован в 07:55. На месте происшествия работали 15 сотрудников экстренной службы.

Спасателям пришлось эвакуировать из горящей квартиры 1 человека, еще 15 оказались на улице из-за нахождения в опасной зоне.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что во Фрунзенском районе Петербурга в здании вспыхнул крупный пожар на площади 1 тыс. квадратных метров. Со стихией на протяжении больше 5 часов боролись 62 спасателя.