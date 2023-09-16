На Бухарестской спасатели больше 5 часов тушили крупный пожар

Во Фрунзенском районе Петербурга в здании вспыхнул крупный пожар на площади 1 тыс. квадратных метров. Со стихией на протяжении больше 5 часов боролись 62 спасателя.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В субботу, 16 сентября, в 00:27 поступило сообщение о том, что в здании размером 40х50 на улице Бухарестская вспыхнул пожар. Оказалось, что площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Отметим, что в 00:35 был подан дополнительный номер 1БИС. Локализовать возгорание удалось в 01:40, а полностью ликвидировать — в 05:45. На месте происшествия работали 62 сотрудника экстренных служб.

В ведомстве отметили, что информации о пострадавших нет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Невском районе Петербурга в двухэтажном складе загорелся картон. Спасатели боролись с огнем почти 6 часов. В инциденте пострадал один человек, которому потребовалась госпитализация.