На Латышских стрелков ночью вспыхнул крупный пожар в производственном здании

В Невском районе Петербурга в двухэтажном складе загорелся картон. Спасатели боролись с огнем почти 6 часов. В инциденте пострадал один человек, которому потребовалась госпитализация.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Во вторник, 12 сентября, в 21:21 поступило сообщение о пожаре в доме 29В, корпус 4, на улице Латышских стрелков. Оказалось, что в двухэтажном производственно-складском здании загорелся картон на площади 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

В ходе борьбы с огнем спасатели повышали ранг возгорания до номера 2. Им удалось локализовать возгорание в 23:58, а в 03:18 — ликвидировать открытое горение.

В ведомстве отметили, что в пожаре пострадал один человек, его госпитализировали до прибытия МЧС. С огнем боролись 50 сотрудников экстренной службы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красногвардейском районе Петербурга пожарным удалось локализовать возгорание на нефтебазе “Ручьи”. Информации о пострадавших нет.