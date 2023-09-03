Больше 100 пожарных локализовали возгорание на нефтебазе «Ручьи»

В Красногвардейском районе Петербурга пожарным удалось локализовать возгорание на нефтебазе “Ручьи”. Информации о пострадавших нет.

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В воскресенье, 3 сентября, в 10:59 поступило сообщение о пожаре в доме №119 по Пискаревскому проспекту. Так, по всей площади загорелась нефтебаза “Ручьи”, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

В ведомстве рассказали, что 11:18 спасатели повысили ранг пожара до №2. В 13:06 им удалось локализовать возгорание. На месте происшествия количество борцов с огнем выросло с 60 до 106 человек.

Информации о пострадавших нет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красногвардейском районе Петербурга на нефтебазе «Ручьи» вспыхнул крупный пожар. Спасатели повысили ранг пожара до №2.