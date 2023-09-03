В Петербурге вспыхнул пожар на нефтебазе «Ручьи»

В Красногвардейском районе Петербурга на нефтебазе «Ручьи» вспыхнул крупный пожар. Спасатели повысили ранг пожара до №2.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В воскресенье, 3 сентября, в 10:59 поступило сообщение о возгорании в доме №119 на Пискаревском проспекте. Оказалось, что на нефтебазе вспыхнул пожар на площади 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

В ведомстве отметили, что в 11:18 ранг пожара был повышен до №2. На месте происшествия работают 60 сотрудников экстренной службы.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Выборгском районе Петербурга вспыхнул пожар в трехкомнатной квартире. На месте происшествия скончался один человек. Возгорание тушили почти 2,5 часа. Спасатели ликвидировали возгорание в 18:05. На месте происшествия работали 17 сотрудников экстренной службы.