На Северном проспекте в пожаре скончался человек

В Выборгском районе Петербурга вспыхнул пожар в трехкомнатной квартире. На месте происшествия скончался один человек. Возгорание тушили почти 2,5 часа.

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В Северной столице в субботу, 2 сентября, в 15:40 поступило сообщение о возгорании в доме №14 по Северному проспекту. Оказалось, что в трехкомнатной квартире вспыхнул пожар на площади 43 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Спасатели ликвидировали возгорание в 18:05. На месте происшествия работали 17 сотрудников экстренной службы.

В ведомстве отметили, что в результате пожара погиб один человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Василеостровском районе Петербурга прокуратура начала проверку по факту возгорания мансарды жилого дома. Спасатели на протяжении нескольких часов борются с возгоранием.