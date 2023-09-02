Прокуратура начала проверку из-за пожара на Васильевском острове

В Василеостровском районе Петербурга прокуратура начала проверку по факту возгорания мансарды жилого дома. Спасатели на протяжении нескольких часов борются с возгоранием.

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В культурной столице в субботу, 2 сентября, прокуратура начала проверку по факту пожара, вспыхнувшего на 4-й линии Васильевского острова, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

В ведомстве отметили, в настоящее время продолжается тушение пожара. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы

Напомним, что информации о пострадавших в инциденте нет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Василеостровском районе Петербурга загорелась мансарда жилого дома. Спасатели на протяжении нескольких часов пытаются потушить пожар. Информации о пострадавших нет. Работа пожарных продолжается по первому номеру.