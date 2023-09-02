На Васильевском острове пожарные несколько часов тушат загоревшуюся мансарду

В Василеостровском районе Петербурга загорелась мансарда жилого дома. Спасатели на протяжении нескольких часов пытаются потушить пожар. Информации о пострадавших нет.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Северной столице в субботу, 2 сентября, в 15:16 поступило сообщение о пожаре в доме №45 на 4-й линии В. О.. Оказалось, что мансарда жилого дома загорелась на 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

В ведомстве рассказали, ранг пожара был повышен до №2, однако в 17:49 произошел отказ от №1-БИС. Работа пожарных продолжается по первому номеру. На месте происшествия работают 64 сотрудника экстренной службы.

Информации о пострадавших нет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Колпинском районе Петербурга вспыхнул пожар в производственном здании на всей площади. На месте происшествия работают 81 спасатель, возгоранию присвоили дополнительный №2.