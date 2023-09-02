В Металлострое строе больше 80 пожарных тушат пожар на производстве

В Колпинском районе Петербурга вспыхнул пожар в производственном здании на всей площади. На месте происшествия работают 81 спасатель, возгоранию присвоили дополнительный №2.

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В субботу, 2 сентября в 07:47 поступило сообщение о пожаре в доме №4 на Северном проезде в Металлострое. Оказалось, что полностью горит двухэтажное производственное здание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

В ведомстве отметили, что произошел вызов пожарных подразделений по автоматическому №1-1 БИС, однако в 08:16 пожару присвоили дополнительный №2.

На месте происшествия работают 81 спасатель и 21 единица спецтехники. Информации о пострадавших нет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Калининском районе утром загорелся ларек с шавермой. После произошедшего помощь врачей понадобилась одной женщине. Ее госпитализировали.