После пожара в ларьке с шавермой на Кондратьевском проспекте госпитализировали женщину

В Калининском районе утром загорелся ларек с шавермой. После произошедшего помощь врачей понадобилась одной женщине.

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Сообщение о пожаре на Кондратьевском проспекте поступило спасателям около половины 12 дня 19 августа. На место отправились две машины от МЧС и 10 человек личного состава.

Оказалось, что полыхает ларек с шавермой. К моменту прибытия специалистов огонь охватил 5 «квадратов» в помещении площадью 20 квадратных метров.

Пожар потушили примерно за 15 минут, — в 11:46 огня уже не было. По уточненной информации, в результате инцидента пострадала женщина, которую экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

Что стало причиной пожара — неизвестно. В настоящее время специалисты продолжают устанавливать детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Кораблестроителей в ходе тушения квартирного пожара из многоэтажки эвакуировали несколько взрослых и двух детей.