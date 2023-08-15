На Кораблестроителей из-за квартирного пожара из многоэтажки эвакуировали несколько взрослых и двух детей

Днем 15 августа в Василеостровском районе Петербурга спасатели тушили квартирный пожар. В результате инцидента из здания эвакуировали 11 человек.

Фото: Baltphoto

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около половины пятого во вторник. Уточнялось, что на улице Кораблестроителей полыхает однушка. К моменту прибытия спасателей обстановка обгорела на площади 20 «квадратов».

Пожар устранили в пять часов дня. Из горящей квартиры вывели мужчину, а с вышележащих квартир эвакуировали 10 человек, среди которых оказалось двое детей.

На месте работали три машины от МЧС и 15 человек личного состава. Сведения о пострадавших пока не поступали. Причины возгорания устанавливают специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Полюстровском проспекте 20 человек оказались на улице из-за пожара.