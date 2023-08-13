«Один госпитализирован, троих спасли»: на Полюстровском 20 человек оказались на улице из-за пожара

В Калининском районе Петербурга жители жилого дома оказались на улице после того, как в трехкомнатной квартире вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали 20 человек, еще одному потребовалась госпитализация, а троих удалось спасти.

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В воскресенье, 13 августа, в 14:31 поступило сообщение о пожаре в доме №15 по Полюстровскому проспекту. Оказалось, что в трехкомнатной квартире горела обстановка на площади 14 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

В ведомстве рассказали, что в огне пострадал один человек. Его госпитализировали. Из здания были эвакуированы 20 человек, также пожарным удалось спасти троих.

Спасатели ликвидировали возгорание в 14:59.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга днем вспыхнул пожар в магазине с шавермой. Пожарные оперативно потушили возгорание.