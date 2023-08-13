На Сенной вспыхнул вспыхнул пожар в магазине с шавермой

В Адмиралтейском районе Петербурга днем вспыхнул пожар в магазине с шавермой. Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание. Информации о пострадавших нет.

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В воскресенье, 13 августа, в 12:17 поступило сообщение о пожаре в доме №4 на Сенной площади. Оказалось, что в пятиэтажном доме, в помещении шавермы загорелась вытяжка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

В ведомстве рассказали, что возгорание было ликвидировано в 12:37. На месте происшествия работали десяти сотрудников экстренной службы и две единицы спецтехники.

Информации о пострадавших нет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Пушкинском районе жители поселка Шушары начали обращаться в экстренные службы Санкт-Петербурга утром 8 августа. Сообщается в одном из домов произошел пожар.