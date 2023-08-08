На балконе однокомнатной квартиры в Шушарах произошел пожар

В Пушкинском районе жители поселка Шушары начали обращаться в экстренные службы Санкт-Петербурга утром 8 августа. Сообщается в одном из домов произошел пожар.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В однокомнатной квартире площадью 16 квадратных метров воспламенился балкон. Горение происходило на территории 5 кв. метров, свидетельствуют данные Telegram-канала Управления МЧС по Санкт-Петербургу.

По словам местных жителей, на улице Галицкой был слышен громкий звук. Вероятной причиной стали покрышки, которые хранились на балконе, сообщает «Фонтанка».

Пожар ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало. Для тушения возгорания было привлечено две единицы спецтехники и 10 пожарников.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о пожаре на улице Маршала Захарова. Помимо сотрудников МЧС, на место происшествия прибыла конная полиция.