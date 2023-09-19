Житель Московского района пришел в гости к матери и обнаружил ее бездыханное тело со вспоротой грудью

В Московском районе устанавливают обстоятельства гибели пожилой петербурженки. Бездыханное тело женщины с явными признаками насильственной смерти обнаружил ее сын.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 18 сентября около половины восьмого вечера правоохранители получили сообщение о трупе в квартире дома на втором Предпортовом проезде. Заявителем оказался 36-летний сын погибшей.

На месте происшествия специалисты обнаружили труп 74-летней гражданки с ножевым ранением груди. Тело женщины отправили в морг для выяснения точной причины смерти.

В настоящее время обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Пушкинском районе обнаружили окровавленный труп женщины. В квартире, на месте происшествия, был задержан ранее судимый мужчина.