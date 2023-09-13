На Красносельском нашли труп окровавленной женщины, задержан ее сожитель

В Пушкинском районе Петербурга в доме обнаружили окровавленный труп женщины. На месте происшествия был задержан ранее судимый мужчина. Труп отправлен в морг для установления причины смерти.

Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 12 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что в доме по Красносельскому шоссе в Пушкине труп женщины. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили окровавленное тело 36-летней погибшей.

На месте происшествия был задержан ее 36-летний сожитель. По его словам, он пошел в ванную комнату, выйдя из ванны он обнаружил на полу труп

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что мужчина ранее был судим.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Колпинском районе Петербурга в сквере обнаружили труп неизвестного мужчины без следов насильственной смерти. Тело направлен в морг для установления причины смерти.