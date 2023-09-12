В сквере на Братьев Радченко нашли труп неизвестного мужчины

В Колпинском районе Петербурга в сквере обнаружили труп неизвестного мужчины без следов насильственной смерти. Тело направлен в морг для установления причины смерти.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 11 сентября, в полицию поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что напротив дома по улице Братьев Радченко в сквере без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что в «Героев Ижорцев» обнаружен труп мужчины, на вид 40 лет.

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Невском районе Петербурга распитие алкоголя двух коллег закончилось ссорой, в ходе которой один из них погиб. Труп направлен в морг для установления причины смерти.